Striscioni al Filadelfia contro Cairo e la squadra: "Non meritate questa maglia" - Toro.it

Altro episodio di contestazione alla vigilia di Torino-Genoa: tre striscioni sono comparsi al Filadelfia. Continua la protesta dei tifosi

Tre striscioni di contestazione sono comparsi nel pomeriggio di oggi, 15 luglio 2020, all’ingresso dello stadio Filadelfia, dal lato di via Spano. La protesta dei tifosi continua anche dopo la sconfitta di San Siro e alla vigilia della sfida salvezza contro il Genoa. E questa volta nel mirino della piazza finisce anche la squadra, non solo il presidente Cairo. “Il Toro è la leggenda, voi la vergogna”, recita uno, “Basta, Cairo vattene”, reca scritto il secondo. Poi, un terzo: “Non meritate questa maglia gloriosa”. La posizione scelta per l’azione di protesta non è casuale: da quella via, infatti, i calciatori sono soliti entrare e uscire dal centro di allenamento, attraverso la rampa che conduce al parcheggio sotterraneo.

Durante Torino-Genoa la protesta dei tifosi

Ricordiamo che, come già anticipato nei giorni scorsi, è previsto durante Torino-Genoa un altro flash mob di contestazione. Sulla scia di quelli già andati in scena nelle scorse settimane. La piazza granata è in fermento.