Petrachi, la Roma licenzia il direttore sportivo per giusta causa.

Per l’ex ds del Torino Gianluca Petrachi arriva il licenziamento per giusta causa da parte della Roma: ora la palla passa al Tribunale

Dalla sospensione al licenziamento per giusta causa il passo è stato brevissimo e quello che fino a qualche giorno fa per Petrachi si presentava come un rischio, oggi è diventato ufficiale. La Roma, infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha licenziato il proprio direttore sportivo “per giusta causa” ponendo di fatto fine ad un matrimonio mai davvero riuscito. Troppe le gaffe dell’ex ds granata che già al suo arrivo nella Capitale aveva fatto parlare di sé a causa del braccio di ferro con il Torino di Urbano Cairo per la questione Dzeko. Poi sono piovute le critiche all’ambiente, che di certo non hanno fatto piacere a tifosi e società, ai giocatori e anche al suo predecessore Monchi. Ma non è tutto.

Roma, dopo il licenziamento si passa al tribunale

Come se non bastasse, infatti, sono arrivate l’intrusione negli spogliatoi che ha fatto imbestialire Fonseca e la lite furibonda con il presidente Pallotta, reo di non averlo citato durante un’intervista. In particolare, il patron giallorosso avrebbe elogiato Fonseca, Fienga e Zubiria “dimenticandosi” del proprio ds che ha reagito inviando messaggi di fuoco allo stesso Pallotta. Insomma, la goccia che ha fatto traboccare un vaso ormai colmo: una lunga serie di scivoloni che ha di fatto aperto una frattura insanabile con la società giallorossa.

Una frattura culminata lo scorso 26 giungo nella sospensione del dirigente trasformata poi nella giornata di oggi in licenziamento definitivo. Con tanto di lettera già recapitata a Petrachi. La vicenda, tuttavia, non si può ancora dire definitivamente conclusa. Il mancato accordo tra le parti, infatti, rischia di portare la vicenda direttamente in Tribunale. Petrachi, a questo proposito, avrebbe rinunciato alla buona uscita complicando di molto il tentativo della Roma di trovare un accordo economico con l’ormai ex direttore sportivo.