Longo ritrova Zaza: con Belotti l’intesa funziona

Simone Zaza, out contro l’Inter per una squalifica, tornerà a disposizione contro il Genoa: Longo potrà avere il tridente per la sfida ai rossoblù

Una sconfitta pesante quella subita dal Torno contro l’Inter, che col Genoa non potrà permettersi di perdere. Quello con i rossoblu è un match al sapore di scontro diretto per la salvezza e sono vietati passi falsi. I granata, per riuscire nell’impersa, dovranno tentare di emulare quanto fatto con il Brescia, altro club in zona retrocessione, e per riuscirci avranno bisogno del massimo impegno da parte di tutti. Tra questi c’è anche Zaza, sulla via del ritorno dopo l’assenza contro i nerazzurri causata da una squalifica. Il ritorno dell’attaccante potrà tornare molto utile a Moreno Longo, che avrà così un attacco più versatile.

Al Toro serve lo stesso Zaza visto col Brescia

Il tecnico del Torino ha in più occasioni dato fiducia al numero 11 granata, che aveva perso la continuità e le speranze con Mazzarri. Contro la Leonessa è riuscito a sbloccarsi dopo sette mesi, siglando il 3-1 e decretando definitivamente la vittoria della squadra di casa. É però con il Grifone che Zaza ha trovato la sua prima doppietta quando era al Sassuolo e visti i tempi di magra per il Toro, potrebbe essere l’occasione giusta per replicare. Gli restano ancora 6 partite per dimostrare il proprio valore.

Toro, quell’aiuto in più a Belotti con il numero 11 in campo

In fondo per Longo, Zaza è un amuleto: nessuna sconfitta per i granata con l’attaccante in campo da dopo il lockdown. La buona riuscita del rendimento offensivo è anche dettata dal fatto che l’ex Sassuolo permette a Belotti di trovare sostegno e quindi di essere più efficace davanti. La coppia, insieme già ai tempi della Nazionale, è stata ormai brevettata e potrebbe essere l’arma in più dei granata. Anche i rossoblu hanno infatti problemi nelle retrovie, avendo subito 60 gol, al pari del Torino. Sarà perciò importante aprofittarne e seguire a filosofia zemaniana di un gol in più dell’avversario, arginando i limiti.