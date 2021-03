Torino-Inter, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Inter, una partita complicata ma da non sbagliare per la formazione granata impegnata nella lotta per non retrocedere in serie B. Andrea Belotti e compagni sono ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga in questo campionato. Il Toro è reduce dalla sconfitta a Crotone per 4-2, l’Inter ha invece vinto nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta per 1-0 consolidando il proprio primo posto in classifica. La partita è valida per la 27a giornata del campionato di serie A 2020/2021, il calcio d’inizio è alle ore 15: segui Torino-Inter in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Inter: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-INTER

Ore 12.45 C’è un cielo sereno ma anche molto vento a Torino dove, fra circa due ore, si giocherà la partita tra Torino e Inter. Per la partita contro i nerazzurri Davide Nicola ha recuperato Andrea Belotti, negativizzatosi negli scorsi giorni dal Covid e convocato per la sfida contro i nerazzurri, anche se probabilmente resterà seduto in panchina. Da venerdì è negativo al Covid anche Wilfred Singo, ma il terzino non si è mai allenato con i propri compagni prima della partita e per questo non è stato convocato. Antonio Conte deve invece rinunciare ad Arturo Vidal, che si è operato al ginocchio negli scorsi giorni.

Torino-Inter: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Buongiorno; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Bonazzoli, Sanabria. A disp. Milinkovic-Savic, Ujkani, Bremer, Ferigra, Murru, Rodriguez, Gojak, Linetty, Zaza, Verdi, Belotti. All. Nicola

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. A disp. Padelli, Radu, D’Ambrosio, Darmian, Ranocchia, Vecino, Young, Eriksen, Sanchez, Pinamonti, Sensi. All. Stellini (Conte squalificato).

Torino-Inter: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Inter, in diretta, è possibile vederla su Sky Sport serie A (canale 202 del satellite e canale 473 del digitale terrestre) ma anche su Sky Sport (canale 251 del satellite). La partita sarà inoltre trasmessa in diretta streaming su Sky Go e su Now TV. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Torino-Inter: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Torino-Inter: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 15.00