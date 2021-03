Sintesi del primo tempo di Torino-Inter, il match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021

La prima volta da titolare con Davide Nicola: per il match contro l’Inter, il Toro schiera Verdi dal primo minuto con Sanabria, mentre in difesa il tecnico granata manda subito in campo Bremer, che aveva svolto qualche allenamento in settimana dopo essersi negativizzato. Di fronte c’è una squadra che ha un grande potenziale offensivo, e già dai primi minuti la coppia Lukaku-Lautaro si rende pericolosa. Sul cross di Perisic stacca Lautaro e il pallone finisce di poco fuori, qualche minuto dopo il cross è di Lukaku ed è Lyanco a salvare su Lautaro. Aveva pasticciato nell’occasione Vojvoda: il tentativo di respingere il cross del numero nove si era trasformato in assist l’altro attaccante nerazzurro. Inter in possesso: al quarto d’ora ci prova di testa De Vrij da corner, ma la palla finisce alta. Il Toro tenta di farsi vedere con Verdi ma la difesa nerazzurra è vigile. Lo è decisamente meno al 28′ quando il Toro ha una clamorosa occasione sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Verdi dalla sinistra, Lyanco elude la sorveglianza di Bastoni e tutto solo a due passi dalla porta schiaccia il pallone di testa e colpisce il palo! Poi sulla linea salva Lukaku, ma il Toro non può che mangiarsi le mani per l’occasione avuta, la più grande del primo tempo di questa partita. Al 35‘ Barella pesca Lautaro ma Izzo è bravo nell’anticipo. Cala un po’ la pressione nerazzurra rispetto alla prima parte dell’incontro e il Torino prova ad uscire dalla morsa. Azione in solitaria di Murru al 39′: l’esterno dribbla un paio di giocatori e lascia partire un sinistro che però viene murato da Skriniar. Decisamente fuori misura, invece, il sinistro di Barella al 45′.