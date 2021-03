Sirigu guarda oltre dopo Torino-Inter: le parole del portiere granata dopo il k.o. casalingo per 1-2. “Giochiamo già mercoledì…”

Ai microfoni di Torino Channel, è stato Salvatore Sirigu a commentare la sconfitta contro l’Inter: “Abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nella preparazione. Ero sicuro che la squadra avrebbe risposto in questa maniera, ci sentivamo molto sereni perché eravamo sicuri di fare una prestazione importante. Eppure contro l’Inter non puoi mai sapere. Abbiamo preso l’ennesimo rigore, così non è mai facile. Siamo riusciti a pareggiare, proponendo e difendendoci con ordine. Poi abbiamo preso il secondo gol su una bella palla di un grande giocatore e un grande movimento da parte di Lautaro. Non abbiamo tempo per pensare, giochiamo già mercoledì. La cosa che dobbiamo fare è lasciare perdere la sconfitta, prendendo tutto il buono che c’è stato”.