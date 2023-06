Torino-Inter, la diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Arriva l’ultima danza per i club di Serie A, che questo weekend chiudono la stagione. Per il Torino è il turno dell’Inter. A caccia dell’ottavo posto matematico, i granata proveranno a fare l’impresa contro i nerazzurri, già proiettati verso la finale di Champions. C’è ancora molto in ballo per i padroni di casa, che vogliono chiudere in crescendo, con la speranza di tornare a vincere sotto gli occhi del proprio pubblico. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 18.30, segui Torino-Inter in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Inter: il prepartita

Ore 16.30 Mancano due ore a Torino-Inter, la sfida che decreterà la squadra che si classificherà all’ottavo posto. Si tratta infatti di una questione tra Fiorentina e granata: se la squadra di Juric farà bottino pieno sarà davanti ai viola per gli scontri diretti mentre con gli altri due risultati saranno i ragazzi di Italiano a chiudere ottavi. Sono attesi i due pullman che arriveranno a breve al Grande Torino.

Dove vedere Torino-Inter in streaming e in TV

Torino-Inter sarà trasmessa in diretta da DAZN, la piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie A per il triennio 2021-2014. La cronaca in diretta sarà invece su Toro.it.

Torino-Inter: le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilić, Vojvoda; Miranchuk, Vlašić; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens: Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.

Torino-Inter: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18.30