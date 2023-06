Sintesi e commento dei primi 45′ di Torino-Inter: Milinkovic-Savic sbaglia sul gol di Brozovic e i nerazzurri chiudono in vantaggio la prima frazione

Per la sfida che vale l’ottavo posto in classifica, Juric conferma in blocco la squadra che una settimana fa ha battuto lo Spezia. In difesa non c’è quindi Djidji, Vojvoda gioca sulla fascia e alle spalle di Sanabria ci sono Miranchuk e Vlasic. Di fronte l’Inter di Inzaghi che a dispetto dei pronostici si presenta con molti di quelli che saranno i titolari in finale di Champions. Con Lautaro c’è Lukaku nell’attacco nerazzurro. Dopo 3′ ci prova Miranchuk da fuori ma la conclusione non preoccupa Handanovic. Scambio tra Lautaro e Lukaku al 6′ ma la conclusione del belga finisce alta. Calcia da fuori Ricci al 13′: insidiosa la conclusione del centrocampista, fuori di poco. Brividi al 32′ quando Lukaku va via di forza a Buongiorno e mira al secondo palo: la palla esce di un niente. Al 37′ la doccia fredda: Brozovic dal limite conclude centralmente ma Milinkovic-Savic in netto ritardo prende una rete assolutamente evitabile. Cala il gelo sullo stadio e negli ultimi minuti del primo tempo si abbassano anche i ritmi. Si va al riposo sull’1-0 per i nerazzurri.