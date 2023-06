Probabile formazione Inter / In difesa si rivede De Vrji al posto di Bastoni. Confermata la coppia Lukaku-Lautaro Martinez davanti

È tempo di ultima danza per le squadre di Serie A. Il Torino di Juric si prepara ad affrontare una delle big del campionato: l’Inter. Obiettivi diversi e ancora tanto in ballo, soprattutto per i granata a caccia dell’ottavo poto matematico. I nerazzurri, qualificati matematicamente in Champions, sono proiettati verso la finale, ma non lasceranno nulla al caso. Inzaghi, senza Correa e Mkhitaryan, sfrutterà l’ampia rosa a disposizione: non sarà però un turnover totale come qualcuno si sarebbe aspettato.

Probabile formazione Inter: Inzaghi con il 3-5-2

Squadra che vince non si cambia, o forse sarebbe meglio dire modulo: confermato il 3-5-2 per il tecnico nerazzurro, con Onana tra i pali. Un solo cambio invece in difesa con Acerbi e l’ex Toro D’Ambrosio sugli esterni e De Vrji al centro al posto di Bastoni. A centrocampo si msichiano le carte: Darmian sugli esterni prende il posto di Dumfries, mentre sul fronte opposto Gosens si contende la titolarità con Dimarco. Al centro, confermato il trio formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu. Sul fronte offensivo, ancora spazio a Lukaku e Lautaro, panchina per Dzeko.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Onana; Acerbi, De Vrji, D’Ambrosio; Gosens, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Darmian; Lukaku, Martinez. A disp. Handanovic, Cordaz, Dumfries, Bastoni, Bellanova, Dimarco, Skriniar, Asllan, Gagliardini, Carboni, Dzeko. All. S. Inzaghi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Correa, Mkhitaryan.