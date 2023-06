Pochi cambi per il Toro in vista dell’Inter: si rivedono Miranchuk e Djidji tra i titolari. Di seguito le scelte di Ivan Juric

Arriva l’ultima di campionato per il Torino di Juric che, alle 18.30 scenderà in campo per affrontare l’Inter. Non la più semplice delle avversarie per i granata, reduci da un 4-0 contro lo Spezia. I nerazzurri sono infatti la terza forza del campionato e sono pronti a chiudere al meglio. Tante le insidie che attendono il Toro, a caccia dell’ottavo posto amtematico e del ritorno alla vittora tra le mura amiche. Il tecnico croato dovrà fare ancora una volta i conti con alcune assenze: out Lazaro e Radonjic.

Toro, qualche modifica rispetto allo Spezia per i granata

Pochi cambiamenti rispetto a Fiorentina e Spezia per i granata. Resta infatti invariato il modulo: ancora 4-3-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali. Confermati due membri del terzetto di difesa: in campo Schuurs, Buongiorno e Djidji. Il francese torna dal 1′ con Rodriguez spostato in fascia assieme a Singo dal lato opposto. Al centro ancora Ricci e Ilic. Sulla trequarti Miranchuk è ancora favorito su Karamoh al fianco di Valsic, con Sanabria punta.

Proabile formazione Torino: ecco le possibili scelte

Il probabile undici di Juric:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Zima, Gravillon, Aina, Bayeye, Linetty, Gineitis, Vieira, Adopo, Vojvoda, Karamoh, Seck, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Radonjic, Lazaro.