Torino-Juventus, diretta della partita del campionato Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

In quel di Torino, è il giorno del derby della Mole! Nella 32^ giornata di Serie A, il Toro gioca la stracittadina in casa. Calcio d’inizio fissato per le ore 18:00 di oggi allo Stadio Olimpico Grande Torino. Toro che ha bisogno di punti per continuare a inseguire l’Europa. La Juventus, dal canto suo, vuole consolidare la sua posizione in zona Champions League. Si prospetta un derby scoppiettante, in un ambiente infuocato. Segui la diretta su Toro.it.

Torino-Juventus: il prepartita

Ore 16:00 Mancano due ore all’inizio del match che vale per la 32^ giornata di Serie A. A breve, in zona stadio, sono attesi i pullman delle due squadre. Torino-Juventus è un derby speciale e sono tanti i tifosi che già attendono i granata fuori dall’Olimpico Grande Torino. Oggi è previsto uno stadio tutto esaurito. L’atmosfera è caldissima in zona stadio.

Torino-Juventus: le probabili formazioni

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Lovato, Vojvoda, Masina, Ilic, Ciammaglichella, Savva, Kabic, Okereke. All. Juric.

Probabile formazione Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. A disp. Perin, Pinsoglio, Weah, Rugani, Djalò, Nicolussi Caviglia, Alex Sandro, Alcaraz, Nonge, De Sciglio, Iling Junior, Yildiz, Kean. All. Allegri.

Torino-Juventus: dove vedere la partita in TV e in streaming

Torino-Juventus sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario avere un abbonamento. L’app di DAZN può essere scaricata su PC, smartphone, tablet, SmartTV, TimVision, AmazonFireStick e Google Chromecast.

Torino-Juventus: la diretta

