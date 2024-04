Sintesi e commento dei primi 45′ del derby tra Torino e Juventus: due occasioni per Vlahovic, un palo e una parata

Per la sfida alla Juventus, Juric conferma dieci undicesimi della formazione della settimana precedente. L’unica eccezione è Vojvoda, che il croato schiera sulla sinistra al posto di Lazaro. Per il resto è il Toro che ha perso immeritatamente a Empoli, con Sanabria al fianco di Zapata. Dalla parte opposta c’è Bremer in difesa con Gatti e Danilo, è Vlahovic il diretto avversario di Buongiorno. Al 7′ la prima occasione, ed è della squadra di Allegri: cross di Chiesa, Vlahovic a botta sicura prende il palo. Fa fatica il Toro a costruire mentre la Juve sembra più in palla. Al 13′ Bellanova si fa rubare il pallone al limite da Chiesa, il numero sette serve Cambiaso a centro area che a sua volta pesca Locatelli: conclusione alta del centrocampista. Al 16′ prova ad accelerare Vojvoda sulla sinistra, il cross per Zapata non è però preciso. Resta a terra Gatti dopo un contatto con Zapata: non si va nemmeno alla revisione, il difensore bianconero lascia momentaneamente il campo per poi rientrare e proseguire senza alcun problema. Al 31′ decisivo Milinkovic-Savic: di nuovo Vlahovic a ricevere il cross da Gatti sul palo più lontano, sinistro che però trova la risposta del portiere granata. Prova a chiudere in avanti la squadra di Juric: pericolo al 42′ quando Vlasic di testa spedisce il pallone fuori di pochissimo, con Szczesny che segue con gli occhi la sfera uscire. Il primo tiro vero e proprio dei granata dopo un primo temo decisamente sottotono, per usare un eufemismo. Al 44′ giallo a Gatti che colpisce con un calcio in faccia a Buongiorno in area granata. Serve l’intervento dello staff sanitario e il primo tempo si allunga, per un totale di tre minuti di recupero. Poco dopo giallo anche per Ricci: era diffidato, salterà la sfida col Frosinone. Juric non la prende bene, tanto da andare a discutere con Maresca. A pochi secondi dal duplice fischio giallo pure a Vojvoda.