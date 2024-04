Il pullman del Torino è arrivato allo stadio: che accoglienza da parte dei tifosi!

Cresce l’attesa per il Derby della Mole, in programma alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. A poco più di un’ora dal calcio d’inizio i tifosi granata si sono radunati fuori le tribune per accogliere calorosamente il pullman della squadra: ecco il video.