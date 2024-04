Allegri è uno degli allenatori con cui Juric va più in difficoltà quando lo incontra: sabato il tecnico croato vuole invertire il trend

In vista del derby della Mole sono tanti i temi da trattare. Tra questi non può che esserci quello riguardante la sfida tra i due allenatori, Juric e Allegri. Per entrambi, a causa di motivi differenti, questa può essere l’ultima stracittadina. Il tecnico croato ha infatti annunciato che saluterà i granata in caso di mancata qualificazione all’Europa, mentre Allegri con molta probabilità potrebbe essere esonerato a fine stagione. Dunque, questa può essere l’ultima chance per Juric di battere il suo rivale da allenatore del Toro.

Un bilancio negativo con il Torino

Da quando l’ex Genoa e Verona è arrivato in Piemonte, i due si sono sfidati nel derby per ben 5 volte e in nessuna di queste il classe ’75 ha avuto la meglio. 4 sconfitte e un pareggio, un bilancio assolutamente negativo che ha dato continuità al trend del Toro nei derby da quando Cairo è alla guida del club. Delle sconfitte nessuna è arrivata in maniera netta, ma questo non può che far aumentare i rimpianti per non aver mai avuto la meglio sui rivali concittadini. A questo punto, dato anche il periodo di forma tutt’altro che positivo dei bianconeri, Juric ha però la possibilità di fare un ultimo regalo ai tifosi.

A Genova è andata meglio

Se durante l’esperienza al Verona i due non si sono incrociati, sono 4 i precedenti tra Genoa e Juventus con loro due protagonisti. E in particolare, il bilancio di Juric in Liguria era migliore rispetto a quello attuale. Il tecnico croato ha perso due partite a cavallo tra le stagioni 2016/2017 e 2017/2018, pareggiando poi l’ultima nel 2019. A sorpresa, però, l’attuale allenatore granata aveva vinto in maniera netta il primo scontro tra i due, risalente al 2016. Un 3-1 senza storia per il Grifone, che nel primo tempo era riuscito addirittura ad andare avanti di tre reti.