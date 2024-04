Manca sempre meno al derby della Mole: ecco un punto sugli infortunati di granata e bianconeri in vista della partita di sabato

Solo due giorni, e la città di Torino si fermerà per un paio di ore. Sabato 13 aprile, alle ore 18, è in programma un derby della Mole che mette in palio tante cose: da un lato il Toro ha necessariamente bisogno di fare punti per continuare a sperare in una qualificazione per l’Europa, mentre dall’altra la Juventus con una vittoria chiuderebbe in maniera quasi aritmetica tutti i discorsi inerenti alla Champions League. Nessuna delle due squadre può sbagliare, ed entrambi gli allenatori devono mettere in campo i migliori uomini a disposizione. Per questo motivo, è bene fare un ripasso di chi può recuperare e chi no per il derby.

Toro, le ultime dall’infermeria

Nonostante il recupero di Ivan Ilic, che nella seduta di mercoledì si è allenato in toto con il resto del gruppo e può anche puntare a una maglia da titolare, Ivan Juric deve fare i conti con parecchie assenze. Oltre al lungodegente Schuurs, infatti, mancheranno anche Gineitis, Djidji e Pellegri. Il centrocampista lituano ha infatti riscontrato un problema al legamento crociato prima della sfida contro il Monza, e starà ai box almeno per altre tre settimane. Djidji è ancora fermo per una lesione del tendine, mentre Pellegri ha subìto una lesione del muscolo lungo adduttore sinistro prima della trasferta di Empoli. Tante assenze importanti dunque, soprattutto in ottica sostituzioni a partita in corso.

Juventus, solo Milik fuori

Può sorridere invece Massimiliano Allegri. Dopo diverse settimane in cui la Juventus ha dovuto fare a meno di giocatori del calibro di Alcaraz, Rabiot, McKennie e Kean, si è svuotata l’infermeria dei bianconeri. L’unico indisponibile in vista del derby dovrebbe essere Arek Milik, che non gioca ormai da inizio marzo a causa di un problema agli adduttori. L’attaccante polacco finora non si è mai allenato, e anche se dovesse rientrare alla vigilia della sfida sarebbe praticamente impossibile pensare a un suo recupero.