Ancora una volta, il derby della Mole tra Torino e Juventus sarà rappresentato dalla Serbia: tanti gli esponenti, da Vlahovic a Milinkovic

Meno due al derby della Mole, una sfida che i tifosi granata attendono con ansia così come per tutti gli altri anni. Quest’anno probabilmente la partita contro i rivali concittadini avrà però un sapore diverso, perché arriva più in là nella stagione e perché soprattutto i granata hanno molto da giocarsi in chiave Europa. E a proposito di Europa, la sfida di sabato può essere una bella vetrina in vista delle convocazioni per Euro2024, soprattutto per quanto riguarda i calciatori serbi. Per l’ennesima volta, infatti, si assisterà a un derby nel segno della Serbia.

Radonjic out, c’è Kabic al suo posto

Se Juric può contare su Milinkovic-Savic, Ilic e anche Kabic, che può di fatto sostituire Radonjic in tutto e per tutto, dall’altro lato Allegri certamente schiererà titolari Filip Kostic e Dusan Vlahovic. Sarà così dunque una sfida nella sfida, soprattutto per il fatto che escluso l’attaccante bianconero tutti gli altri hanno bisogno di mettersi in mostra per strappare un biglietto per la Germania. Il portiere e il centrocampista granata hanno infatti recentemente perso il posto da titolari, e dovranno aumentare di gran lunga il loro rendimento se puntano a guidare la propria selezione in estate. A duellare, però, saranno principalmente Vlahovic e il portiere del Torino.

Vlahovic sfida Vanja

Finora l’attaccante ex Fiorentina ha segnato una sola rete in carriera al suo connazionale, nel derby della scorsa stagione terminato 0-1. Assente all’andata per un infortunio, ora Vlahovic cerca una rete che manca da un mese e mezzo. Non sarà facile per Vanja, che però conosce bene il classe 2000 e, soprattutto in caso di un eventuale rigore, può sfruttare a pieno tutti gli indizi “rubati” negli allenamenti con la nazionale.