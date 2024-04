Samuele Ricci, in mezzo al campo, ha fatto un grande derby: ma ha preso un giallo e salterà Torino-Frosinone

Nel pomeriggio di ieri, contro la Juventus, il Toro ha giocato da Toro. Senza paura di vincere, ma il gol (come spesso accaduto in questa stagione), non è arrivato. Tra i migliori in campo, non si può non nominare Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino ha fatto una grande partita. Molto vivace in campo, ha coperto anche bene in difesa. Soprattutto nel secondo tempo. Più volte ci ha provato da fuori, ma i suoi tiri sono stati rimpallati. Ha fatto girare bene il pallone, da vero regista in mezzo al campo. Juric, in questo decisivo finale di stagione, gli sta dando parecchia fiducia. Totalmente ripagata. Le ultime prestazioni sono al top della forma.

Peccato per il giallo

Unico neo della partita il cartellino giallo. Era diffidato e salterà Torino-Frosinone. Al minuto numero 48, Sanabria ha commesso fallo. Lui ha protestato ed è stato ammonito. Stessa cosa poco dopo per Vojvoda su una rimessa laterale. Domenica 21 aprile alle ore 15:00, non ci sarà. Per fortuna però, Juric ha ritrovato Ilic. A questo punto, sulla sinistra, il serbo si candida fortemente vista anche l’assenza di Gineitis. Sulla destra, uno tra Linetty e Tameze sostituirà il classe 2001.

Una stagione da finire bene

Anche in vista del futuro, per Ricci è essenziale finire bene la stagione. Per lui, mancano ancora 5 partite alla fine della Serie A. Spera di poter fare la differenza, come nel derby. Stagione iniziata male per lui, disturbato anche dalle voci di mercato. Anche gli infortuni non sono mancati. In 27 partite in stagione, ha fatto 1 gol e 4 assist. Inoltre 5 cartellini gialli e 1 doppia ammonizione. Per lui potrebbero arrivare offerte in estate. Un altro anno o più al Toro lo farebbero confermare, ma è troppo presto per parlarne.