Ancora un clean sheet per il Torino, che raggiunge quota 16 in stagione: nel derby non si rimaneva a porte inviolate dal 2008

2 anni dopo l’ultima volta, il Torino è tornato a fare risultato nel derby. Non una vittoria ma un pareggio per i granata, che comunque avrebbero meritato qualcosa in più di un punto. Tante le occasioni create, soprattutto nel secondo tempo, ma le parate di Szczesny e la sfortuna hanno impedito ai ragazzi di Juric di vincere contro i rivali. Se nella seconda metà di gara hanno dominato Zapata e compagni, nel primo tempo la Juventus ha avuto diverse occasioni da gol succulente. Nonostante questo, tra pali e parate di Milinkovic, ancora una volta i granata sono riusciti a chiudere la porta.

Mai così tanti clean sheet

Con il clean sheet segnalato contro la Juventus, Milinkovic-Savic e il Torino hanno raggiunto un record storico per la squadra. Mai, infatti, erano state così tante le partite terminate senza avere subito reti. La squadra di Juric inoltre ha anche fatto un passettino in avanti nella speciale classifica che riguarda solamente questa stagione di Serie A, arrivando a -3 dall’Inter. Osservando invece le partite in casa, i granata sono addirittura primi, a pari punti con il Bologna. Su 16 gare giocate al Grande Torino, in 11 si è riusciti a mantenere la porta chiusa.

Nel derby non accadeva dal 2008 (in casa dal 1999)

Un dato particolare, inoltre, riguarda il fatto che per la prima volta dopo 16 anni e 28 partite, il Torino è riuscito a non prendere gol in un derby. L’ultima volta risaliva al febbraio del 2008, quando nelle due panchine sedevano Novellino e Ranieri. In quel caso, in un derby giocato per la prima volta di martedì, nessuna delle due squadre riuscì a far male all’altra, e la partita terminò con uno scialbo 0-0 proprio come ieri. Per un clean sheet nel derby in “casa” bisogna invece tornare al 1999. Era il Torino di Mondonico mentre la Juve era allenata da Ancelotti. Finì 0-0, anche in quel caso lì.