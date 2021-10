Il derby della Mole tra Torino e Juventus è in programma per sabato 2 ottobre alle ore 18.00: ecco come seguirlo in TV e streaming

Torna uno dei match più attesi della stagione per il pubblico granata: il derby della Mole. Le due sponde di Torino sono pronte ad affrontarsi tra le mura amiche dei grnaata, reduci da due pareggi consecutivi. La Juventus invece è reduce da una scia di risultati positiva. Il match, in programma per domani, sabato 2 ottobre alle ore 18.00, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito la maggioranza dei diritti TV della Serie A per il nuovo triennio. L’app è disponibile da PC, smartphone, smart Tv e tablet.