La probabile formazione del Torino / Nessun recupero e tante scelte forzate per Juric, che in difesa punterà su Zima

Il derby della Mole si avvicina ed il tempo per le scelte tecniche legate alla formazione stringe. Lo sa bene Ivan Juric, pronto a giocarsi tutti le sue carte per compiere l’impresa a sei anni dall’ultima volta. I granata infatti hanno batutto l’ultima volta la Juventus nel 2015 ma sono a caccia del bis. Il tecnico dovrà fare i conti con diverse assenze, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. “Non recupereremo nessuno per il derby“, queste le sue parole, che confermano una coperta piuttosto corta per il match. Da Belotti e Zaza, con Praet e Pjaca in attacco, a Izzo e lo squalificato Djidji per la difesa. C’è poi Ansaldi, ancora in dubbio.

Singo titolarissimo a destra

Resta quindi difficile spaziare. Il consueto 4-3-2-1 con Vanja Milinkovic-Savic, vedrà Zima occupare il posto dell’ivoriano, espulso contro il Venezia. Con lui, confermati Bremer e Rodriguez. A centrocampo invece ci sono solamente due posti per tre giocatori. Pobega, che ha dato prova di grande fisicità e qualità, e Mandragora potrebbero essere insidiati da Lukic, spesso inserito dal tecnico. Sulle corsie esterne torna invece Aina al posto di Ansaldi, mentre sul fronte opposto c’è ancora Singo. L’attacco dovrà ancora una volta contare su Sanabria, con Linetty e Breakalo a sostegno sulla trequarti.

La probabile formazione del Torino: le scelte di Juric

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Izzo, Buongiorno, Ansaldi, Vojvoda, Lukic, Rincon, Baselli, Kone, Warming, Verdi. All. Juric

Squalificati: Djidji

Indisponibili: Belotti, Pjaca, Praet, Zaza