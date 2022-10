Ricci o Linetty per un posto a fianco a Lukic, in difesa Schuurs o Buongiorno: la probabile formazione del Torino per il derby

Un fulmine a ciel sereno la serie di notizie che questa mattina Juric ha snocciolato in conferenza stampa. Sembrava che il gruppo fosse al completo come già accaduto con l’Empoli, invece per la sfida alla Juve il tecnico granata potrebbe dover rinunciare a schierare la formazione che avrebbe voluto. Almeno in parte: molto dipenderà da quelle che saranno le risposte di Ricci, Pellegri e Sanabria nelle prossime ore ma senza le due punte, o con le due punte non titolari, la soluzione sarà quella già vista col Sassuolo. Ovvero tre trequartisti dal 1′, contemporaneamente. In questo caso potrebbero essere Miranchuk, Radonjic e Vlasic, col croato leggermente più avanzato.

Ballottaggio Schuurs-Buongiorno in difesa

Dubbi ma pure ballottaggi, il primo in difesa, perché davanti a Milinkovic-Savic si giocano un posto Buongiorno e Schuurs. Il primo ha avuto un calo di rendimento e contro l’Empoli domenica ha lasciato spazio a Schuurs, l’olandese però finora non è mai stato schierato contro una grande. Potrebbe essere la prima volta. Nel terzetto Djidji e Rodriguez.

Ricci o Linetty

In mezzo molto dipenderà invece dalle condizioni di Ricci. Ha avuto l’influenza e si cercherà di recuperarlo. Se ce la farà sarà lui a giocare con Lukic, altrimenti spazio a Linetty. Sulle fasce sembra difficile che dopo la prova di domenica Juric rinunci ad Aina, che dovrebbe vincere il ballottaggio con gli altri esterni. Dalla parte opposta ci sarà Vojvoda. Davanti come detto Vlasic agirà come fosse una punta e Miranchuk e Radonjic saranno a supporto.

La formazione: le possibili scelte di Juric

Ecco la probabile formazione del Torino:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Vlasic. A disp. Berisha, Gemello, Buongiorno, Zima, Singo, Lazaro, Ricci, Ilkhan, Garbett, Seck, Karamoh, Sanabria, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno