I convocati di Lazio-Torino, sfida valida per la seconda giornata di Serie A: ecco le scelte di Juric e Sarri

Manca sempre meno a Torino-Lazio, match valido per la seconda giornata che vedrà affrontarsi due formazioni messe a nuovo. Entrambi i club sono reduci da una vittoria alla prima giornata di campionato e proveranno a replicare sotto gli occhi del pubblico granata, trepidante di assistere al primo match casalingo della stagione. Se sono diverse le conferme, non mancano le assenze su entrambi i fronti: Juric dovrà infatti fare a meno di Miranchuk, oltre a Zima, entrambi indisponibili. Rientrano invece Buongiorno, Seck e Lukic. Sarri, dal canto suo, sarà costretto al cambio tra i pali con Maximiano squalificato, unico a non esserci contro i granata salvo sorprese. Di seguito le selte dei due allenatori:

Convocati Torino: ecco le scelte di Juric

Ivan Juric ha selezionato 24 calciatori per il match contro la Lazio. La notizia è il ritorno di Lukic dopo l’assenza contro il Monza. Prima chiamata per Schuurs, mentre è assente per infortunio Miranchuck.

📢 | CONVOCATI



Convocati Lazio: ecco i giocatori a disposizione di Sarri

