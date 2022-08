La probabile formazione della Lazio: ecco le scelte del tecnico biancoceleste Sarri per la seconda giornata di campionato

Dopo la partenza con il botto, ovvero la vittoria contro il neopromosso Monza, il Toro nella seconda giornata di campionato si appresta ad affrontare la Lazio tra le mure amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Anche i biancocelesti arrivano alla partita contro i granata dopo aver raccolto i 3 punti nella prima giornata di campionato, dove la squadra di Maurizio Sarri ha sconfitto il Bologna. Sia i granata che la squadra capitolina vorranno dare continuità ai successi ottenuti nello scorso fine settimana. Per questo motivo il match tra Toro e Lazio si appresta ad essere una partita molto combattuta, con due allenatori che hanno tanta voglia di fare bene e che patiscono parecchio quando le loro squadre perdono. Il risultato della partita di sabato pomeriggio è tutt’altro che scontato. La squadra di Ivan Juric e la Lazio sono pronte a darsi battaglia in primis, ma anche a dare spettacolo.

In porta Provedel, ancora Patric in difesa

Sarri è pronto a schierare il suo solito 4-3-3. In porta i biancocelesti schiereranno Provedel, dato che Maximiano è squalificato per colpa dell’ingenuo rosso che ha rimediato nel match contro il Bologna. Casale rientrerà dal suo turno di squalifica, ma il tecnico biancoceleste sembra essere intenzionato a puntare su Patric, con il difensore spagnolo che andrà di nuovo ad affiancare Romagnoli in difesa. Ovviamente in attacco Immobile, ex della partita, è inamovibile. Anche perché Sarri è ben consapevole che il numero 17 della Lazio sa molto bene come si fa a far male al Toro.

La probabile formazione della Lazio: ecco chi gioca

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Adamonis, Radu, Casale, Kamenovic, Luis Alberto, Pedro, Hysaj, Vecino, Marcos Antonio, Romero, Moro, Cancellieri. Allenatore: Sarri.

Indisponibili: nessuno

Squalificati: Maximiano