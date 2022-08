La probabile formazione del Torino: ecco le possibili scelte di Juric per la partita contro la formazione biancoceleste

Archiviata la vittoria rimediata contro il Monza nella prima di campionato, Rodriguez e compagni hanno in mente soltanto la partita contro la Lazio. Una sfida che sulla carta sarà molto ostica. Anche i biancocelesti arrivano al match contro i granata dopo una vittoria, quella ottenuta contro il Bologna. Dunque entrambe le squadre saranno molto agguerrite. Il Torino soprattutto non vorrà fare una brutta figura davanti al proprio pubblico e vorrà dare il benvenuto al nuovo arrivato Perr Schuurs ottenendo un risultato positivo, in modo che il difensore olandese possa iniziare al meglio la sua avventura all’ombra della Mole. In più i granata vorranno in tutti i modi cercare di non far rimpiangere l’assenza di Alexey Miranchuk, che durante la partita contro i brianzoli ha rimediato una lesione tra il primo e secondo grado del bicipite femorale della coscia destra e starà fuori per un po’ di tempo.

Torino, Lukic di nuovo tra i titolari

Ivan Juric apporterà qualche modifica al 3-4-2-1 che ha mandato in campo contro il Monza. In porta verrà schierato di nuovo Milinkovic-Savic, nonostante l’errore commesso dal portiere serbo che ha fatto segnare i brianzoli. In difesa ci saranno: Djidji, Buongiorno e Rodriguez. In mezzo al campo la coppia formata da Ricci e Lukic, con Singo e Ola Aina sulle fasce. Sulla trequarti Vlasic e Radonjic, alle spalle di Sanabria che anche contro la Lazio vorrà trovare la via del gol.

La probabile formazione del Torino: ecco chi gioca

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Schuurs, Bayeye, Vojvoda, Lazaro, Adopo, Segre, Linetty, Garbett, Seck, Pellegri. Allenatore. Juric

Indisponibili: Miranchuk, Zima

Squalificati: nessuno