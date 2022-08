Ecco dove vedere Torino-Lazio in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma sabato 20 agosto alle ore 18.30

È di nuovo tempo di calcio per il Torino, che domani alle 18.30 scenderà sul manto erboso del “Grande Troino” per affrontare la Lazio. Subito una sfida complicata all’esordio tra le mura amiche per i granata che, reduci dalla vittoria contro il Monza, tenteranno di replicare sotto gli occhi del proprio pubblico. Sarà possibile seguire la sfida attraverso diversi canali. Sarà infatti trasmessa su Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252) e su DAZN, disponibile sulle smart TV e attraverso l’app sulle console e sui dispositivi mobili come smarphone, tablet e computer oltre a TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.