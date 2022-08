La conferenza stampa del tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della partita contro la Lazio valida per la 2a giornata di campionato

Alla vigilai di Torino-Lazio, Ivan Juric presenta così in conferenza stampa la partita contro la formazione biancoceleste. “La Lazio è migliorata sia come uomini che come espressione di gioco, si vede il lavoro di Sarri. Hanno fatto una grande partita contro il Bologna. Noi abbiamo fatto una settimana buona, con qualche acciacco soprattutto da parte dei nuovi che fanno un po’ fatica a integrarsi”.

Su Lukic: “Domani Lukic sarà con noi ma non sarà il capitano, poi vedremo in futuro come andranno le cose. Se devo dare un segnale al gruppo riguardo a Sasa? Non c’è bisogno di dare nessun segnale al gruppo, sono contento a come ha reagito il gruppo a tutte le situazioni a Monza”.

Su Schuurs: “E’ un ragazzo che è arrivato ieri, ha i suoi pregi e i suoi difetti come tutti. Cercheremo di inserirlo velocemente in gruppo”.

Sulla pausa del campionato a novembre: “Noi abbiamo 5 o 6 giocatori che andranno al Mondiale ma questi mesi fino a fine novembre sono lunghi, non ci ho ancora pensato molto alla pausa, ci penseremo poi più avanti”.

Juric ha parlato poi dei trequartisti: “Per Miranchuk mi dispiace tantissimo, ha fatto un allenamento, ha giocato e ha segnato, poi si è fatto male. Mi dispiace tanto perché è un giocatore con caratteristiche diverse da altre. Seck? E’ reintegrato, si è allenato bene questa settimana”.

“Praet l’anno scorso arrivò l’ultimo giorno in condizioni non ottimale per giocare, infatti l’anno scorso ha rincorso sempre le condizione e il suo anno è stato così così. Con Pjaca e Miranchuk il discorso è diverso, Aleksej non si è infortunato perché è arrivato all’ultimo, perché anche con Gasperini lavorava tanto”.