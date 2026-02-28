La probabile formazione del Torino di Roberto D’Aversa per la sfida contro la Lazio: ballottaggio Casadei-Gineitis

In occasione della 27a giornata di serie A Il Torino di D’Aversa ospiterà la Lazio di Sarri per la sfida domenicale delle 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Diversi sono i ballottaggi e i dubbi che il tecnico granata dovrà scogliere prima del fischio d’inizio. Come detto da D’Aversa in conferenza stampa non è da escludere un assetto differente, o dall’inizio o a gara in corso, della squadra granata. siccome Adams non è al meglio, D’Aversa potrebbe scegliere di schierare un’unica punta davanti supportato da due trequartisti, in questo caso l’ssetto di gioco diventerebbe un 3-4-2-1.

Torna la difesa titolare

Il terzetto, che si disporrà davanti alla porta difesa da Paleari, sarà composto da Maripan, Ismajli e Coco con Marianucci in ballottaggio con tutti e 3. Più indietro nelle gerarchie Ebosse che ha esoridito nel terzetto di difesa contro il Genoa rivelandosi un flop.

Centrocampo e attacco: Prati in regia

Sulle fasce di centrocampo agiranno Obrador a sinistra e Pedersen a destra anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Lazaro. In cabina di regia ci sarà Prati (vista la squalifica di Ilkhan), Vlasic è inamovibile mentre sono in ballottaggio per una maglia dal 1′ Gineitis e Casadei. Pronti a gara in corso invece Anjorin e Tameze. In attacco Simeone viaggia per una maglia dal 1′ mentre Zapata e Kulenovic sono in lotta per una maglia. Torna tra i convocati Adams che ha smaltito l’infortunio. Non si esclude un cambio di assetto con unica punta davanti che, in questo caso, andrebbe ricoperta da Simeone.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. A disp. Israel, Siviero, Tameze, Marianucci, Ebosse, Biraghi, Nkounkou, Lazaro, Casadei, Anjorin, Ilic, Perciun, Kulenovic, Njie, Adams. All. D’Aversa.

Indisponibili: Savva, Aboukhlal

Squalificati: Ilkhan