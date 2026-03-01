La probabile formazione della Lazio di Maurizio Sarri per la sfida contro il Torino: chance per Ratkov

In occasione della 27a giornata di serie A la Lazio di Sarri farà visita al Torino di D’Aversa per la sfida domenicale delle 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Diversi sono i ballottaggi e i dubbi che Maurizio Sarri dovrà scogliere prima del fischio d’inizio.

Difesa: scelte obbligate

Davanti alla porta difesa da Ivan Provedel, la coppia centrale sarà composta da Romagnoli e Provstgaard a causa degli infortuni di Mario Gila e Gigot, più indietro nelle gerarchie Patric. Come terzino destro agirà Marusic con Hysaj e Lazzari pronti dalla panchina, mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra Pellegrini e Tavares, anche se l’italiano è in leggero vantaggio.

Ballottaggi in mezzo al campo e certezze davanti

Non sarà della partita Rovella a causa dell’infortunio rimediato contro il Cagliari, al suo posto agirà Cataldi nel ruolo di regista. L’unico certo del posto è Taylor che, da quando è arrivato nella Capitale, è sempre stato schierato titolare e punta di nuovo a partire dal 1′ anche contro il Torino. A completare il terzetto di centrocampo sarà uno tra Dele-Bashiru e Belahyane, con quest’ultimo in leggero vantaggio. In attacco dovrebbe vedersi il tridente composto da Isaksen a a sinistra, Ratkov (insidiato da Noslin) e Zaccagni a destra (rientrato da poco dall’infortunio). Esclusione a sorpresa quella di Maldini che ha rimediato un problema alla caviglia e non è stato convocato per la sfida, così come Pedro poiché alle prese con un infortunio alla caviglia rimediato in Coppa Italia.

La probabile formazione della Lazio

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Sarri per la sfida di domani contro il Torino.

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Belahyane; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. A disp. Motta, Furlanetto, Hysaj, Nuno Tavares, Lazzari, Patric, Noslin, Dele-Bashiru, Przyborek, Dia, Cancellieri. All. Sarri.

Indisponibili: Gigot, Gila, Pedro, Rovella, Maldini

Squalificati: Nessuno

Mattia Zaccagni of SS Lazio compete for the ball with Mergim Vojvoda of Torino FC during the Serie A football match between Torino FC and SS Lazio.



