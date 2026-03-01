Il nuovo tecnico granata debutta all’Olimpico Grande Torino contro una delle sue avversarie più ostiche

Reduce da sette sconfitte nelle ultime dieci partite, il Toro – archiviato il capitolo Baroni – è chiamato a salvare la faccia in un finale di stagione carico di tensione e segnato da dure contestazioni. L’arrivo di Roberto D’Aversa dovrà garantire quantomeno una scossa capace di allontanare la squadra dalle zone calde della classifica, scongiurando ulteriori complicazioni in una situazione di classifica già delicata.

L’ex tecnico di Lecce e Parma torna in panchina dopo la retrocessione della scorsa stagione alla guida dell’Empoli e sarà subito atteso da una sfida insidiosa contro una squadra e un allenatore che, in carriera, gli hanno spesso creato difficoltà.

La partita contro la Lazio all’Olimpico Grande Torino, rappresenta infatti un banco di prova immediato e significativo per il tecnico e per il gruppo, chiamati a rispondere con carattere al clima infuocato degli ultimi giorni. I precedenti di D’Aversa contro i biancocelesti e contro Maurizio Sarri, però, non sono molto incoraggianti.

D’Aversa, una sola vittoria contro la Lazio in carriera

In dodici confronti da allenatore contro la Lazio, D’Aversa ha infatti ottenuto una sola vittoria, perdendo le altre undici. Nelle sue esperienze in Serie A alla guida di Parma, Sampdoria, Lecce ed Empoli, l’unico successo contro i capitolini risale al 20 agosto 2023, quando sedeva sulla panchina dei salentini.

Alla prima giornata del campionato 2023/24, il Lecce di D’Aversa riuscì infatti a sfatare il tabù personale del tecnico imponendosi 2-1 grazie alle reti di Almqvist e Di Francesco. I biancocelesti, per altro, sono la squadra che gli ha inflitto più sconfitte in carriera e, ironia della sorte, quella vittoria rappresenta anche l’unico successo ottenuto contro Sarri.

I precedenti contro Sarri

D’Aversa e Sarri si sono infatti affrontati cinque volte dal 2019 a oggi, con l’ex tecnico di Juventus e Chelsea che ha sempre avuto la meglio, eccezion fatta per la sfida del Via del Mare. Numeri poco confortanti, che D’Aversa è chiamato a invertire fin da subito per allontanare il Toro dalla zona retrocessione.