L’esterno proverà fino all’ultimo ad esserci, Vojvoda candidato per l’altra fascia: ecco la probabile formazione del Torino

Con l’Atalanta si è fermato nel riscaldamento e nemmeno col Lecce ci sarà. Samuele Ricci sarà l’assente della sfida di domani sera al Grande Torino. E così, come già accaduto contro i nerazzurri, ci sarà Lukic a prendere il suo posto in mezzo al campo, al fianco di Linetty. Un Toro che però potrebbe cambiare negli altri reparti, a partire dalla difesa. In porta ci sarà sempre Milinkovic-Savic, mentre fatto salvo Rodriguez in tre lotteranno per due maglie. Djidji, Schuurs, Buongiorno: uno resterà fuori e potrebbe essere l’ex Primavera granata, con l’olandese che in quel caso agirebbe da centrale.

Torino, cambi sulle fasce

In mediana come detto Lukic e Linetty mentre le fasce potrebbero cambiare interpreti, entrambi. Molto dipenderà dalle condizioni di Singo. Juric vuole recuperare il suo esterno: se dalla rifinitura arriveranno buone indicazioni toccherà al classe 2000, mentre dalla parte opposta agirà Vojvoda. Fuori sia Aina che Lazaro, coinvolti nei due episodi costati altrettanti rigori ai granata. Sulla trequarti tornerà titolare Radonjic, a far coppia con Vlasic, mentre davanti stavolta è Pellegri il favorito, con Sanabria che partirebbe dalla panchina. Il primo ha sempre avuto un buon impatto, specie a Bergamo: stavolta potrebbe essere lui il titolare.

Probabile formazione Torino: ecco chi può giocare

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. A disp. Gemello, Fiorenza, Buongiorno, Zima, Bayeye, Aina, Lazaro, Ilkhan, Adopo, Seck, Karamoh, Sanabria. All. Juric