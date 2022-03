Da domani, venerdì 25 marzo, apre la vendita dei biglietti per la sfida casalinga Torino-Milan, valida per la 32^ giornata

Dopo l’Inter, la prossima sfida tra le mura del Torino, vedrà i granata protagonisti contro l’altro club di Milano: il Milan di Pioli, in programma per le 20.45 del 10 aprile 2022. Da domani, venerdì 25 marzo, apre la vendita dei tagliandi. Per gli abbonati della stagione 2019/2022 vale il diritto di prelazione, che consente l’acquisto già partirà dalle ore 10.00 di domani mattina fino alle ore 24.00 di mercoledì 30 marzo. Ogni tifoso potrà acquistare solamente un tagliando per un tifoso privo di tessera del tifoso. A causa del distanziamento sociale, la prelazione sarà sull’acquisto di un biglietto e non sul proprio indicato nel vecchio abbonamento. La vendita libera comincerà invece alle ore 10.00 di giovedì 31 marzo. Sarà possibile acquistare i tagliandi online sul sito torinofc.vivaticket.it, presso la Biglietteria Nord dello stadio (aperta dal lunedì al venerdì orari 10-13 e 14-18) tranne il giorno della gara, e presso le ricevitorie Vivaticket.

Torino-Milan: i prezzi

25 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16)

25 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16)

35 euro in Distinti Granata (15 euro per gli Under 16)

45 euro in Tribuna Granata (20 euro per gli Under 16)

110 euro in Poltroncine Granata (50 euro per gli Under 16)

250 euro in Tribuna Grande Torino (120 euro per gli Under 16)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni

Si ricorda che per accedere allo stadio, sarà necessario esibire il Super Green Pass (ciclo vaccinale completato oppure certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19 non obbligatorio per i bambini al di sotto dei 12 anni) e sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2. Gli ingressi dello stadio Olimpico Grande Torino apriranno due ore prima dell’inizio della gara.