Torino-Monza, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Monza è un vero e proprio scontro diretto per l’ottavo posizione, una posizione che potrebbe valere la qualificazione alla prossima Conference League nel caso in cui la Juventus venga penalizzata o esclusa dalla Uefa dalle coppe europee (ammesso che la Coppa Italia venga vinta dall’Inter e non dalla Fiorentina). A cinque giornate dalla fine del campionato è vietato sbagliare. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 15, segui Torino-Monza in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Monza: il prepartita

Ore 13.45 Si sta preparando tutto per la sfida tra Torino e Monza all’Olimpico Grande Torino. I pullman delle due squadra sono arrivati alle 13.30 e i giocatori sono già negli spogliatoi che si preparano per il riscaldamento. Si aspetta ancora per conoscere i giocatori titolari che scenderanno in campo per la gara valida per la 34esima giornata di Serie A.

Ore 13.00 Per la partita contro il Monza, Ivan Juric ha perso una pedina importante della propria difesa che Perr Schuurs, fortunatamente quello dell’olandese non è un infortunio grave e dovrebbe tornare a disposizione per la prossima gara di campionato. Si rivede invece quest’oggi Ronaldo Vieira, che è tornato tra i convocati. Nel Monza, invece, Raffaele Palladino (oggi squalificato) deve fare a meno dell’infortunato Colpani. C’è invece tra i convocati l’ex Armando Izzo, nonostante le vicede giudiziarie che lo hanno visto coinvolto negli ultimi giorni.

Torino-Monza: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, N’Guessan, Bayeye, Adopo, Gineitis, Linetty, Seck, Karamoh, Pellegri. All. Juric

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marì, Caldirola; Ciurria, Machin, Rovella, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Dany Mota. A disp. Cragno, Sorrentino, Carboni, Antov, Donati, Izzo, Machin, Barberis, Birindelli, D’Alessandro, Sensi, Ranocchia, Valoti, Vignato, Gytkjaer, Petagna. All. Citterio (Palladino squalificato).

Dove vedere Torino-Monza in streaming e in TV

Torino-Salernitana in diretta sarà trasmessa da DAZN, la piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie A per il triennio 2021-2014. La diretta web testuale sarà su Toro.it.

Torino-Monza: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni

Torino-Monza: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 15.00