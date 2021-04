Torino-Napoli, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Napoli è la penultima sfida della trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. I granata di Nicola giocano conoscendo già alcuni risultati delle dirette concorrenti per la salvezza: la vittoria del Cagliari ha portato i sardi a quota 31 punti come il Torino, la sconfitta del Benevento ha impedito ai sanniti di schiodarsi da quella stessa quota. Ovvio che alla luce di quanto accaduto contro i partenopei la squadra di Nicola ha un’occasione più unica che rara per rispondere ai rossoblù e per staccare la squadra di Pippo Inzaghi, lasciando entrambe al terzultimo posto. Segui la diretta di Torino-Napoli su Toro.it.

Torino-Napoli: il prepartita

Ore 17:15 I giocatori di Torino e Napoli sono arrivati al Grande Torino. A breve verranno ufficializzate le formazioni delle due squadre: il Napoli è arrivato nel capoluogo piemontese senza Ospina, ancora infortunato, e senza Manolas squalificato. Nicola ha invece recuperato anche Sirigu, a disposizione quest’oggi.

Ore 16.30 Mancano circa due ore al fischio d’inizio di Torino-Napoli. Le squadre non sono ancora arrivate nei pressi del Grande Torino: i due pullman sono attesi a breve, tra le 16.45 e le 17. Non ci sarà, come ormai accade da quasi un anno, il pubblico a riempire gli spalti, motivo per cui anche intorno all’impianto non ci sono al momento tifosi. Dopo la ricognizione, i calciatori si prepareranno per il riscaldamento.

Torino-Napoli: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Lyanco, Lukic, Baselli, Gojak, Zaza, Rodriguez, Bonazzoli, Vojvoda, Murru, Linetty, Buongiorno. Allenatore: Nicola

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione: Contini, Idasiak, Mario Rui, Elmas, Ruiz, Lozano, Mertens, Maksimovic, Petagna, Costanzo, Cioffi, Lobotka. Allenatore: Gattuso

Torino-Napoli: dove vederla in tv e streaming

Torino-Napoli in diretta sarà trasmessa su Sky, canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre. In streaming sarà possibile seguire la partita su Sky Go e su Now Tv.

Torino-Napoli: la diretta

Calcio d’inizio alle 18.30