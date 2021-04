Bakayoko coglie il jolly da fuori area, poi Nkoulou regala il raddoppio a Osimhen: il primo tempo di Torino-Napoli

Reduce da quattro risultati utili consecutivi, Nicola non stravolge il suo Torino ma ritrova Sirigu, tra i pali. L’avvio granata è grintoso: Verdi chiama subito Meret alla presa, Nkoulou svetta di testa ma non inquadra la porta. Dopo il decimo, però, cresce il Napoli. Che prima accarezza l’esterno della rete con Osimhen, poi la infila: Bakayoko giganteggia al limite e scarica un destro preciso, che batte Sirigu. Passano un paio di minuti appena e Nkoulou, cercando un rischioso passaggio a centrocampo, spalanca la porta al 9 azzurro, che si invola. Bremer lo insegue e lo contrasta, ma il suo tocco manda il pallone proprio sui piedi di Osimhen, che fortunosamente sigla il raddoppio. Il Toro esce polverizzato dall’uno-due partenopeo. I granata perdono brillantezza, gli ospiti fraseggiano e colpiscono a cadenza infernale. Al 33′, Politano slalomeggia, Bremer devia il suo tiro che termina a lato d’un soffio. Sull’angolo incorna Rrahmani, tutto solo: fuori di nulla. Poi è il turno di Zielinski, che prende la mira da fuori ma centra solo il palo. Il Toro rientra in partita a sprazzi: su un angolo Hysaj sfiora l’autogol, Meret vola e smanaccia una punizione di Verdi, Belotti si gira in area ma calcia alle stelle.