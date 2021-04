La probabile formazione del Napoli contro il Torino: Gattuso lancia Rrahmani dal primo minuto, torna Demme. In attacco un ballottaggio

Alla fine dovrebbe spuntarla Osimhen, ma il ballottaggio in attacco con Mertens, Gattuso lo terrà aperto fino alle ultime ore prima di Torino-Napoli. L’allenatore azzurro, al momento, ha garanzie da entrambe le sue prime punte: ma visto che il 14 ha giocato titolare nel 5-2 contro la Lazio, la scelta ricadrà con ogni probabilità sul nigeriano. Detto del terminale offensivo, la formazione degli azzurri più che probabile è quasi certa. Non ci sarà Ospina, in porta, fermato da un infortunio: al suo posto giocherà Meret.

La probabile formazione di Gattuso

Davanti all’ex Udinese mancherà lo squalificato Manolas, che Gattuso rimpiazzerà con Rrahmani e non con Maksimovic, che fu granata ma starà in panchina. Hysaj agirà a sinistra, Di Lorenzo a destra, mentre più avanti – a centrocampo – tornerà Demme al fianco di Fabian Ruiz. Zielinski sarà l’incursore di trequarti, Politano l’ala destra e Insigne quella mancina. Il capitano azzurro toccherà quota 300 partite in Serie A con la maglia azzurra.

Probabile formazione Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione. Contini, Idasiak, Mario Rui, Maksimovic, Costanzo, Bakayoko, Elmas, Lobotka, Lozano, Petagna, Mertens, Cioffi. Allenatore. Gattuso

Squalificato: Manolas

Indisponibili: Ospina, Ghoulam