Torino-Parma: D’Aversa recupera Kulusevski, c’è Darmian

Torino-Parma: i convocati di Moreno Longo e Roberto D’Aversa per il match di domenica, ore 15 del Grande Torino per la 25^ giornata di Serie A

Domenica pomeriggio sarà la volta della 25^giornata del campionato di Serie A 2019/2020 e sarà la volta della sfida tra Torino e Parma. I granata arrivano da cinque sconfitte consecutive di cui due al Grande Torino dove in tutto hanno subito 10 gol e fatti appena 1 e cercano con Moreno Longo, la prima vittoria e tre punti per allontanare la zona calda della classifica. Il Parma di Roberto D’Aversa vuole invece continuare a sognare l’Europa League distante una manciata di punti e arriva a Torino con un solo obiettivo: vincere.

Torino-Parma: i convocati di Longo

In attesa di comunicazioni

Torino-Parma: i convocati di D’Aversa

D’Aversa chiama 21 giocatori per la sfida contro il Toro. Sono recuperati sia Kulusevski che Darmian, acciaccati in settimana ma pronti ad affrontare la trasferta in terra piemontese. E’ da vedere se il tecnico sceglierà di puntare su di loro già dal primo minuto.

Portieri: Colombi, Corvi, Radu;

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella, Regini;

Centrocampisti: Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kurtic, Kulusevski;

Attaccanti: Caprari, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Siligardi, Sprocati.