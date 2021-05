Torino-Parma, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A: Torino-Parma è l’ultima gara del lungo weekend e mette in palio tre punti pesantissimi. Per il Toro soprattutto, perché dopo i risultati di Benevento e Cagliari la formazione di Davide Nicola ha la possibilità di staccare entrambe e portarsi così a +3 dal terzultimo posto, quello occupato attualmente dai sanniti e dagli stessi granata, superando quindi anche il Cagliari, a quota 32. Diverso il discorso per i ducali, che ormai aspettano solo l’aritmetica condanna alla Serie B. Segui in diretta Torino-Parma su Toro.it.

Torino-Parma: il prepartita

Ore 18.45 Due ore al fischio d’inizio di Torino-Parma. Le squadre arriveranno allo stadio Grande Torino a breve e ad attenderle, come ormai accade da un anno, non ci saranno i tifosi, considerata la loro assenza dagli spalti. Temperatura gradevole a Torino, intorno ai venti gradi e giornata che è stata soleggiata. Granata e gialloblù assaggeranno il campo una volta arrivati all’interno dell’impianto, prima di prepararsi per il consueto riscaldamento che precederà la sfida.

Torino-Parma: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Torino-Parma:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione. Ujkani, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Lyanco, Murru, Rodriguez, Vojvoda, Gojak, Linetty, Bonazzoli, Zaza. Allenatore. Nicola.

Parma (4-3-3): Colombi; Busi, Bani, Osorio, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Traore, Cornelius, Gervinho. A disp. Sepe, zagaritis, Laurini, Valenti, Gagliolo, Dierckx, Sohm, Kucka, Grassi, Brunetta, Pellé. All. D’Aversa.

Torino-Parma: dove vederla in tv e streaming

Torino-Parma in diretta sarà trasmessa su Sky, canale 251. La partita del Toro di oggi in streaming sarà invece visibile su Sky Go e su Now Tv.

Torino-Parma: le formazioni ufficiali

Torino-Parma, la diretta

