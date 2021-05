Le formazioni ufficiali di Torino-Parma: Davide Nicola nel suo consueto 3-5-2, inserisce Vojvoda al posto di Singo

Tante conferme ed un solo cambio nel consueto 3-5-2 di Davide Nicola. Torna infatti Vojvoda al posto di Singo come esterno di destra. Dopo due match in panchina, il kosovaro si è ripreso il suo posto, lasciando invece il compagno di reparto a guardare dalla panchina. Confermato il resto dell’assetto, già anticipato alla vigilia nella conferenza stampa. Ancora Sanabria e Belotti la coppia d’attacco dei granata. A centrocampo invece, con Verdi e Mandragora squalificati, tornano Lukic e Baselli da titolari, assieme a Rincon e Ansaldi. In difesa confermato Nkoulou, nonostante la prestazione negativa contro il Napoli, assieme ad Izzo e Bremer e Sirigu tra i pali. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Torino-Parma: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disp. Ujkani, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Lyanco, Murru, Rodriguez, Singo, Gojak, Linetty, Bonazzoli, Zaza. All. Nicola.

Parma (4-3-3): Sepe, Laurini, Alves, Dierckx, Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka, Cornelius, Gervinho. A disp: Colombi, Rinaldi, Gagliolo, Pellè, Bani, Kurtic, Sohm, Osorio, Brunetta, Busi. All.: D’Aversa