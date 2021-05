Le dichiarazioni di Daniele Baselli prima di Torino-Parma, match che chiude la 34^ giornata del campionato di Serie A

Manca poco al fischio iniziale di Torino-Parma, match valido per la 34^ giornata di Serie A. Baselli commenta così il momento e la sfida che attende i granata: “Stasera vogliamo i tre punti. In questa stagione, abbiamo quasi sempre sbagliato queste partite e oggi non possiamo permetterci di farlo. Andiamo in campo determinati con l’intenzione di vincere. Per quanto mi riguarda voglio lasciarmi alle spalle i problemi che ho avuto e sfruttare al meglio l’opportunità per aiutare la squadra. Mi sono sempre trovato bene in tutte le zone del campo. Adesso devo giocare come play, l’ho sempre fatto e posso farlo bene, penso di dare un contributo alla squadra. Qualsiasi play deve dare equilibrio alla squadra per non farla allungare troppo. Deve dare i ritmi ed i tempi di gioco, quindi dovrò essere bravo sia nella fase di interdizione che di impostazione“.