Le dichiarazioni del ds granata Davide Vagnati prima di Torino-Parma, match che chiude la 34^ giornata di Serie A

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Torino-Parma, match che chiude la 34^ giornata di Serie A. I granata, reduci da una sconfitta rimediata contro il Napoli, non possono permettersi altri passi falsi. Il ds del Toro Davide Vagnati commenta così il momento dei suoi: “Questa partita è molto importante per noi. Ci arriviamo carichi e in fiducia. Come ah detto il mister dobbiamo gicoare la partita che ci ha contraddistinto da quanto è arrivato. Baselli? Dobbiamo pensare a stasera e a quello che dobbiamo fare nei prossimi giorni. Ci aspettano partite importanti per quelli che sono la nostra storia ed il nostro futuro. Baselli è importante, è con noi da tempo, anche per quello che ha fatto in passato. Può dare una mano. La sfida con la Lazio? Noi dobbiamo fare le partite come gli altri e dovremo giocare anche quella. Prendiamo atto che sia la penultima giornata e lo faremo da protagonisti. Cercheremo di dare il massimo perchè anche la Lazio si gioca qualcosa di importante. Noi ora abbiamo la possibilità di determinare il nostro destino. Dobbiamo fare id tutto per vincere con l’elmetto int esta. Solo così il Torino può tirare fuori delle qualità che sono importanti“.

Vagnati: “Cercheremo di onorare la memoria del Grande Torino al Filadelfia”

Sui tifosi ed il 4 maggio: “Ieri il gesto dei tifosi di venire ad incitare la squadra ha fatto molto piacere. Siamo andati in strada per loro. Purtroppo col virus abbiamo dovuto tenere le debite distanze. Siamo molto contenti e ci ha fatto molto piacere, il calore del nostro pubblico è mancato. I ragazzi erano molto contenti e motivati. L’applauso a fine discorso è stato molto sentito. Il Grande Torino significa tutto. Era la squadra degli italiani. Cercheremo di onorare la loro memoria al Filadelfia. Purtroppo non possiamo andare a Superga. Sicuramente sarà una motivazione in più per vincere questa sera“.