I convocati di Nicola e D’Aversa per Torino-Parma, posticipo della 34^ giornata di Serie A 2020/2021: ecco chi resta fuori nelle due squadre

Scenderanno in campo lunedì sera alle 20:45, Torino e Parma, per affrontarsi nella sfida salvezza che vale la 34^ giornata del campionato di Serie A. I granata sono reduci dalla sconfitta della scorsa settimana contro il Napoli e hanno l’obbligo di ritrovare immediatamente l’atteggiamento e i risultati visti nelle precedenti settimane mentre il Parma, nonostante la classifica non ha alcuna intenzione di rinunciare a lottare. Di seguito, l’elenco dei convocati dei due tecnici, Nicola e D’Aversa, in vista di Torino-Parma.

Torino-Parma, i convocati di Nicola

Sono 22 i convocati di Davide Nicola per la partita contro il Parma. Gli unici assenti sono gli squalificati Simone Verdi e Rolando Mandragora. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Milinkovic-Savic, Sirigu, Ujkani

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Zaza.

Torino-Parma, i convocati di D’Aversa

Sono 21 i calciatori chiamati dal tecnico Roberto D’aversa che dovrà rinunciare ai tanti infortunati di lungo corso (Cyprien, Iacoponi, Karamoh, Zirkzee, Man, Nicolussi Caviglia, Inglese) a cui si aggiungono anche Mihaila e Conti. Il tecnico dei Ducali ritrova invece Kucka e Gagliolo.

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Dierckx, Gagliolo, Laurini, Osorio, Pezzella;

Centrocampisti: Brugman, Grassi, Hernani, Kucka, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Pellè.