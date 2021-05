La probabile formazione del Parma contro il Torino: Il porta Colombi in vantaggio su Sepe. Confermati Hernani e Kurtic

Venti punti in classifica e una salvezza quasi impossibile da raggiungere non sembrano rappresentare alibi per il Parma di D’Aversa che in conferenza stampa è stato chiaro: “il rispetto sarà nel cercare di onorare la partita e vincere. […]. Dobbiamo dare segnali importanti a noi stessi e non solo, penso che sia il massimo rispetto che possiamo dare al Torino e al campionato“. A Torino, dunque, non sarà una semplice passerella: il Parma vuole vincere e non limitarsi a fare la comparsa ma D’Aversa, nonostante le dichiarazioni in conferenza e il monito nei confronti di chi cerca alibi (E’ un problema che ci portiamo avanti da tempo. Non ci creiamo alibi) dovrà di fatto fare i conti con una lunghissima lista di infortuni. Il tecnico dei Ducali dovrà infatti rinunciare a Karamoh, Mihaila, Conti, Man, Iacoponi, Cyprien, Caviglia, Zirkzee e Inglese. Vediamo dunque quale dovrebbe essere l’11 con il quale il Parma scenderà sul campo del Grande Torino.

La probabile formazione di D’Aversa contro il Torino

In porta, Colombi sembra aver scalzato Sepe e si candida nuovamente per un posto da titolare nel 4-3-3 scelto da D’Aversa. La linea difensiva, invece, sarà formata da Busi e Pezzella sugli esterni con Bani e Osorzio coppia centrale. Con Laurini e Gagliolo che dovrebbero partire dalla panchina. A centrocampo, il tecnico affida la cabina di regia a Brugman mentre al suo fianco confermati sia Hernani che Kurtic. Davanti, nonostante il recupero di Kucka, sembra Traore il favorito a partire dal primo minuto con Cornelius e Gervinho a completare la linea offensiva.

Probabile formazione Parma (4-3-3): Colombi; Busi, Bani, Osorio, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Traore, Cornelius, Gervinho. A disp. Sepe, zagaritis, Laurini, Valenti, Gagliolo, Dierckx, Sohm, Kucka, Grassi, Brunetta, Pellé. All. D’Aversa.

Squalificati: –

Indisponibili: Karamoh, Mihaila, Conti, Man, Iacoponi, Cyprien, Caviglia, Zirkzee e Inglese