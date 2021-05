La probabile formazione del Torino contro il Parma: Baselli torna titolare in regia. Lukic vince il ballottaggio con Linetty

Il ko contro il Napoli ha arrestato la rincorsa del Torino verso la salvezza, facendo ripiombare i granata nel mucchio delle pretendenti all’ultimo posto utile per la permanenza in Serie A. E i risultati del weekend delle diretti concorrenti, con il Cagliari capace di strappare in extremis il pareggio contro il Napoli, di certo non rendono più facile il compito del Toro che domani sera dovrà obbligatoriamente portare a casa i tre punti dallo scontro diretto contro il Parma. Un match nel quale Nicola dovrà fare a meno di Verdi e Sanabria, due dei migliori uomini di questo periodo entrambi fuori per squalifica, rivisitando completamente il centrocampo granata. Le uniche certezze, infatti, sembrano riguardare la sola difesa: Sirigu è tornato al suo posto già in occasione del match contro il Napoli della settimana scorsa mentre davanti il tecnico granata si avvia verso la conferma del terzetto Izzo, Nkoulou, Bremer con Lyanco ancora in panchina.

La probabile formazione di Nicola: ecco chi gioca contro il Parma

Come anticipato, al contrario, i grandi dubbi di Nicola riguarderanno la mediana del Torino. E allora partiamo da quelli che sembrano praticamente certi di vestire una maglia da titolare: sugli esterni agiranno Singo e Ansaldi mentre del terzetto centrale confermato anche Rincon. Per quanto riguarda El General, però, Nicola non sembra intenzionato a seguire la strada tracciata dal suo predecessore e la cabina di regia la affiderà invece a Daniele Baselli, lanciato dal primo minuti per la prima volta dopo il suo rientro dall’infortunio. Scelta azzardata? Non secondo il tecnico che in conferenza stampa ha parlato proprio del numero 8 granata: “Non abbiamo incubi, ma sogni da realizzare. Baselli si è allenato, se giocherà lo farà con serenità. Crediamo in lui e in tutta la squadra“. Infine, a completare la mediana sarà Lukic che vince il ballottaggio con Linetty, pronto a subentrare a gara in corso. A chiudere l’11 anti-Parma saranno poi Belotti e Sanabria con Zaza che partirà ancora una volta dalla panchina pronto a dare il suo contributo in caso di chiamata in causa da parte di Nicola.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione. Ujkani, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Lyanco, Murru, Rodriguez, Vojvoda, Gojak, Linetty, Bonazzoli, Zaza. Allenatore. Nicola.

Squalificati: Verdi, Mandragora

Indisponibili: nessuno