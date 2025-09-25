Torino-Pisa, la diretta della partita dei sedicesimi di Coppa Italia: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

La sfida di Coppa Italia contro il Pisa arriva a pochi giorni da una sconfitta casalinga, quella con l’Atalanta, che in casa granata ha lasciato il segno, soprattutto nella tifoseria. Dopo il ko con la squadra di Juric, ora il Torino è chiamato a una prova d’orgoglio per passare il turno e approdare agli ottavi – un anno fa i granata erano stati eliminati proprio ai sedicesimi – ma anche per ripartire anche in vista delle prossime partite di campionato. Segui Torino-PIsa in diretta su Toro.it.

Coppa Italia, Torino-Pisa: la diretta

45+2′ Finisce il primo tempo, Torino in vantaggio sul Pisa per 1-0

45+1′ Sfiora il gol il Pisa, con il tiro di Lorran che supera Paleari. Fuorigioco, gol annullato

45′ L’arbitro concede un minuto di recupero

43′ Colpo di testa di Lorran ma il pallone termina oltre la rete

41′ Ammonito Coco per fallo su Cuadrado. Calcio di punizione per i neroazzurri

40′ Piccinini perde il pallone e regala un’opportunità per Adams, che avanza ma non trova la porta

39′ Nulla di fatto per il corner

38′ Lorran guadagna un calcio d’angolo per il Pisa

36′ Casadei ci prova ma si allarga troppo, parata facile per Scuffet

35′ Ammonito Piccinini, per intervento falloso in scivolata su Dembélé

31′ Altra opportunità per i granata, con Nkounkou che prova il tiro ma viene murato dagli avversari

27′ Il Pisa si è un po’ alzato e riesce a pressare meglio, il Toro si è invece abbassato, con dei ritmi più lenti rispetto alla prima parte della gara

25′ Occasione Torino: Njie avanza verso l’area di rigore neroazzurra ma sbaglia a tirare, il pallone termina vicino la porta di Scuffet

22′ Morbido sul secondo palo, palla presa da Canestrelli

22′ Assegnato un calcio di punizione per il Torino, battuto sempre da Ngonge

21′ Ammonito Albiol, per duro fallo su Adams

18′ Grande ripartenza granata, con Dembélé che avanza e cerca il tiro. Guadagna un calcio d’angolo

15′ Si ripropone la stessa azione del gol su calcio d’angolo ma stavolta nulla di fatto

14′ Di nuovo Ngonge alla battuta, stavolta murato dalla difesa del Pisa. Pallone in corner, nuovamente battuto dal belga

13′ Calcio di punizione per il Torino dal limite dell’area

9′ Calcio d’angolo battuto da Ngonge per il colpo di testa di Casadei, che centra perfettamente la porta avversaria. Toro in vantaggio per 1-0

9′ GOOOOOOOOLLLLL del Torino. Casadei sblocca la partita

9′ Primo calcio d’angolo del match per i granata

7′ Cross dentro l’area di rigore di Casadei, colpo di testa di Pedersen verso la porta. Nulla di fatto, la palla va oltre la rete

4′ Apertura verticale dei granata, Nkounkou avanza verso l’area di rigore avversaria per Njie, che cerca il tiro. Il pallone termina fuori, ma era fuorigioco

1′ Si comincia! Primo possesso per il Torino

PRIMO TEMPO

Squadre in campo: tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle 21

Coppa Italia, Torino-Pisa: il tabellino

Marcatori: pt 9′ Casadei (T)

Ammoniti: pt 21′ Albiol (P), pt 35′ Piccinini (P), pt 41′ Coco (T)

Torino (3-4-3): Paleari; Dembélé, Coco, Ismajli; Pedersen, Tameze, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Adams, Njie. A disp. Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Vlasic, Anjorin, Simeone, Lazaro, Asllani, Biraghi, Gineitis, Zapata. All. Baroni.

Pisa (3-5-2): Scuffet; Canestrelli, Albiol, Mbambi; Cuadrado, Vural, Hojholt, Piccinini, Angori; Lorran, Meister. A disp. Nicolas, Vukovic, Tramoni, Touré, Buffon, Battistella, Bettazzi, Casarosi, Tosi, Lusuardi, Bonfanti. All. Gilardino.

Coppa Italia, Torino-Pisa: le formazioni ufficiali

Coppa Italia, Torino-Pisa: il prepartita

Ore 20.40 Le squadre rientrano negli spogliatoi: fra pochi minuti l’annuncio delle formazioni.

Ore 20.10 Le squadre sono in campo per il riscaldamento: sorpresa nel Torino perché a dispetto di quanto si potesse pensare alla viglia, è un turnover in piena regola.

Ore 20.00 A un’ora dal fischio d’inizio lo spettacolo allo stadio è piuttosto desolante. La Curva Primavera è praticamente vuota, pure in Maratona sono pochissimi i tifosi presenti. I gruppi organizzati avevano lanciato un appello: lasciare per 45 minuti lo stadio vuoto. Considerati i pochi biglietti venduti e l’adesione alla contestazione, il risultato al momento sembra sia stato ottenuto.

Ore 19.45 I rispettivi pullman sono arrivati all’Olimpico Grande Torino, a breve inizierà il riscaldamento di entrambe le squadre.

Ore 19 Mancano due ore al fischio d’inizio del match tra Torino e Pisa. Ancora pochi i tifosi intorno allo stadio: non è previsto il pubblico delle grandi occasioni e oltretutto la Maratona ha organizzato una protesta facendo appello ai tifosi, con la richiesta di lasciare vuoto lo stadio per almeno 45 minuti. I pullman non sono ancora arrivati allo stadio Grande Torino ma sono attesi nella prossima mezz’ora.

Coppa Italia, Torino-Pisa: dove vederla in tv e streaming

Torino-Pisa di Coppa Italia in diretta sarà trasmessa da Mediaset, che ha l’esclusiva dell’evento. La gara andrà in onda su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.