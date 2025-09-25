In Curva Maratona non ci sono i gruppi organizzati, nessuno striscione e clima che per i primi minuti, compreso il prepartita, è stato surreale

Clima surreale alla lettura delle formazioni: lo speaker scandisce ad uno ad uno nomi e cognomi dei giocatori del Torino pronti a scendere in campo ma dagli spalti non arriva che silenzio. Ci sono pure dei fischi (per Pedersen e Biraghi, per citarne un paio) mentre gli unici applausi, l’unico boato è per Duvan Zapata. Nessuno striscione, né tifo organizzato: in Maratona gli Ultras e il resto dei gruppi restano fuori (per il momento). In Primavera ci sono i Torino Hoolingans che però sono in silenzio.