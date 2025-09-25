Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Torino-Pisa: Baroni sceglie Nkounkou nel reparto difensivo

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Torino-Pisa. Sono state comunicate le formazioni ufficiali in vista del match. Baroni sceglie Paleari e non Israel tra i pali. In attacco gioca Nije dal primo minuto, Adams al posto di Simeone. Gilardino invece opta per l’esordio di Albiol e Vural. Di seguito, le scelte.

Coppa Italia, Torino-Pisa: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-3): Paleari; Dembélé, Coco, Ismajli; Pedersen, Tameze, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Adams, Njie. A disposizione: Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Vlasic, Anjorin, Simeone, Lazaro, Asllani, Biraghi, Gineitis, Zapata. Allenatore: Baroni.

Pisa (3-5-2): Scuffet, Canestrelli, Albiol, Mbambi, Angori, Piccinini, Hojholt, Cuadrado, Vural, Lorran, Meister. A disposizione: Nicolas, Vukovic, Tramoni, Touré, Buffon, Battistella, Bettazzi, Casarosi, Tosi, Lusuardi, Bonfanti. Allenatore: Gilardino.