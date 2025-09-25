Toro.it

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Torino-Pisa: Baroni sceglie Nkounkou nel reparto difensivo

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Torino-Pisa. Sono state comunicate le formazioni ufficiali in vista del match. Baroni sceglie Paleari e non Israel tra i pali. In attacco gioca Nije dal primo minuto, Adams al posto di Simeone. Gilardino invece opta per l’esordio di Albiol e Vural. Di seguito, le scelte.

Coppa Italia, Torino-Pisa: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-3): Paleari; Dembélé, Coco, Ismajli; Pedersen, Tameze, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Adams, Njie. A disposizione: Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Vlasic, Anjorin, Simeone, Lazaro, Asllani, Biraghi, Gineitis, Zapata. Allenatore: Baroni.

Pisa (3-5-2): Scuffet, Canestrelli, Albiol, Mbambi, Angori, Piccinini, Hojholt, Cuadrado, Vural, Lorran, Meister. A disposizione: Nicolas, Vukovic, Tramoni, Touré, Buffon, Battistella, Bettazzi, Casarosi, Tosi, Lusuardi, Bonfanti. Allenatore: Gilardino.

michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
31 minuti fa

Taneze in impostazione e ilkahn in panchina. Perché? Non capisco. Incomprensibile

michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
41 minuti fa

Vorrei capire chi imposta. Sembrava che iilhan fosse stato riscoperto. Non riesci ad avere un centrocampo propositivo se non hai nessuno con i piedi buoni. Squadra sbagliata…..a prescindere dal risultato

thethaiman
41 minuti fa

Ma quale turnover? Che differenza c’è tra questi e gli altri, gli ipotetici titolari?

