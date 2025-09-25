I convocati di Marco Baroni e Alberto Gilardino per la sfida tra Torino e Pisa: oltre a Masina altre due assenze
In casa Torino c’è voglia di rialzarsi dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta, e per farlo la squadra di Baroni ha subito a disposizione un test che può dare delle risposte. I granata affrontano infatti il Pisa per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, una sfida dal valore certamente minore rispetto al campionato ma comunque utile per ritrovare fiducia. In vista del match, in programma questa sera alle 21, ecco i convocati dei due allenatori.
I convocati di Baroni
Ecco i 23 convocati di Baroni: non ci sono Ilic (per i postumi di un trauma contusivo) e Maripan (per una sindrome influenzale) oltre a Masina. Di seguito l’elenco.
Portieri: Israel, Paleari, Popa
Difensori: Biraghi, Coco, Dembélé, Ismajli, Lazaro,, Nkounkou, Pedersen
Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Vlasic, Zapata
I convocati di Gilardino
In attesa di comunicazione
Non credo che l’ assenza di Ilic si sentirà molto, anzi forse lascerà spazio a qualche compagno, magari un po’ più energico….
Ilic trauma contusivo? Non fa un contrasto neanche se lo spingi..avrà sbattuto contro il tavolo di casa
Secondo me ci sono seri problemi fra Maripan e Ilic, dopo Roma Toro per un attimo sembrava che Maripan volesse quasi menarlo ….
PS comunque il problema grosso riguarda TDC e il suo DS ma questo è palese
Però hanno giocato entrambi con la talanta. Tutto può essere per carità, ma magari era una delle tante discussioni che si hanno in campo.