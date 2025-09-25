Le possibili scelte di Baroni per la sfida contro il Pisa, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia
Quattro giorni dopo la pesante sconfitta interna contro l’Atalanta, il Torino ha la possibilità di rifarsi nel match di Coppa Italia contro il Pisa. Una partita tutt’altro che semplice, contro un avversario che ha sì un solo punto in campionato ma che ha fatto vedere belle cose. La squadra di Gilardino è sicuramente da temere, visto soprattutto l’umore nello spogliatoio granata, ecco perché Baroni vuole evitare di fare parecchie rotazioni. Qualche cambio ma niente turnover per il tecnico, che molto probabilmente deciderà di optare per il ritorno al 4-3-3.
Torna la difesa a 4
Ci sarà qualche cambio rispetto alla formazione delle grandi occasioni, a partire dalla porta: Israel va verso un turno di riposo, e al suo posto è pronto a giocare Paleari. I centrali molto probabilmente saranno Coco e Ismajli, con il ritorno di Pedersen a destra e il solito Biraghi nella corsia opposta. Maripan partirà invece dalla panchina.
Asslani in mediana
In cabina di regia è confermato Asllani, che verrà affiancato da Gineitis e Casadei per una mediana molto giovane. Possibile riposo poi anche per Vlasic, che finora tra campionato e Coppa Italia ha giocato tutte le gare da titolare: nella trequarti sono stati provati Aboukhlal e Ngonge, che giocheranno a supporto di Adams. Lo scozzese è infatti favorito su Simeone, e potrebbe partire titolare per la prima volta dopo più di un mese.
La probabile formazione del Torino
Ecco la probabile formazione del Torino per la sfida di Coppa Italia contro il Pisa:
Probabile formazione Torino (4-3-3): Paleari; Pedersen, Coco, Ismajli, Biraghi; Gineitis, Asllani, Casadei; Ngonge, Adams,Aboukhlal. A disposizione: Israel, Popa, Maripan, Nkounkou, Lazaro, Tameze, Ilic, Ilkhan, Vlasic, Anjorin, Perciun, Njie, Simeone, Zapata. All. Baroni
Indisponibili: Masina, Schuurs, Savva
Squalificati: –
