La probabile formazione del Torino contro la Roma / Nicola ritrova Nkoulou e Singo, davanti confermati Belotti e Sanabria

Il Torino di Davie Nicola torna al Grande Torino per cercare la continuità. E’ stato lo stesso tecnico, nella consueta conferenza stampa di vigilia a chiederlo perchè solo con la continuità arrivano “sicurezza e forza“. E allora dopo i 4 punti conquistati nelle ultime due sfide contro Juventus e Udinese, Nicola vorrebbe “sfruttare l’occasione” (qui le parole del tecnico in conferenza) anche contro la Roma cercando quella vittoria che ancora manca con le grandi del campionato. Una prova non facile per il Torino che dovrà fare ancora i conti con le assenze. La prima riguarda, esattamente come la scorsa settimana, Salvatore Sirigu. Il portiere granata è ancora out e al suo posto sarà nuovamente Milinkovic-Savic a dover proteggere i pali granata.

Doppio ballottaggio per Nicola: si rivedono Nkoulou e Singo

Nell’ormai classico 3-5-2 di Nicola i dubbi riguardano invece Nkoulou e Singo. I due giocatori si sono finalmente ritrovati e dovrebbero ritrovare la maglia da titolare. In difesa, insieme agli inamovibili Izzo e Bremer, Nkoulou risulta ancora in ballottaggio con Buongiorno ma dopo un lungo mese di stop causa Covid il tecnico dovrebbe dargli la prima vera chance anche per valutarne la tenuta fisica. Ecco allora che la staffetta tra i due giocatori potrebbe arrivare a partita in corso, con Buongiorno pronto a subentrare in caso il camerunense non abbia ancora i 90 minuti nelle gambe.

Stesso discorso vale per Singo che dopo i problemi muscolari alla coscia potrebbe darsi il cambio con Vojvoda a partita in corso per iniziare a rimettere almeno qualche minuto nelle gambe e tornare ad essere il più in fretta possibile una delle armi in più di Nicola. Per il resto, invece, nessun dubbio: sull’altra corsia esterna ancora spazio ad Ansaldi mentre al centro Mandragora si prende la regia con Rincon e Verdi al suo fianco. Davanti, saranno ancora Belotti e Sanabria a cercare di trascinare la squadra granata.

La probabile formazione del Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione. Ujkani, Lyanco, Buongiorno, Rodriguez, Murru, Vojvoda, Lukic, Baselli, Gojak, Linetty, Bonazzoli, Zaza. Allenatore. Nicola.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sirigu