Le formazioni ufficiali di Torino-Sassuolo: Juric conferma la squadra che ha battuto la Sampdoria otto giorni fa, nel Sassuolo c’è Berardi

Juric conferma tutti: la squadra che affronterà il Sassuolo è la stessa che otto giorni fa ha vinto in rimonta a Marassi contro la Sampdoria. Per i neroverdi in campo c’è Berardi, che ha scontato la squalifica. A seguire le formazioni ufficiali di Torino-Sassuolo.

Formazioni ufficiali di Torino-Sassuolo

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Gemello, Ansaldi, Buongiorno, Izzo, Angori, Baselli, Pobega, Linetty, Pjaca, Warming, Zaza. Allenatore. Juric.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Harroui; Berardi, Scamacca, Raspadori. A disposizione. Pegolo, Satalino, Ayhan, Toljan, Peluso, Ruan, Magnanelli, Rogerio, Defrel. Allenatore. Dionisi.